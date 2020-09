SERIE B UFFICIALE – Molfetta, cinque giovani per chiudere il roster

A poche settimane dall’inizio della preparazione, in vista del prossimo campionato di Serie B, la Pavimaro Pallacanestro Molfetta aggiunge al proprio roster cinque giovanissimi ragazzi molfettesi.

Si tratta del 2002 Enrico Totagiancaspro, dei 2003 Davide Mezzina e Sabit Kodra e di Silvio Caniglia e Giuseppe Sasso classe 2004.

Cinque ragazzi molfettesi, tutti provenienti dal settore giovanile dei Molfetta Ballers con cui prosegue la proficua collaborazione e che permetterà ai giovanissimi under di essere aggregati alla prima squadra.

Per Sabit, Silvio e Giuseppe si tratta della seconda esperienza in prima squadra dopo che nella passata stagione si sono allenati regolarmente con la formazione di Serie C Gold ed hanno esordito in campionato, mentre Davide torna a Molfetta dopo l’esperienza a Bisceglie dove ha esordito in Serie B, come Enrico dopo la stagione in Promozione con la Junior Molfetta.

I giovanissimi ragazzi disputeranno ancora i rispettivi campionati giovanili con la maglia dei Molfetta Ballers e avranno inoltre la possibilità di allenarsi ed essere convocati con la Serie B.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta