SERIE B UFFICIALE – Molfetta conferma coach Sergio Carolillo

In attesa della ratifica da parte della FIP per la reciproca attribuzione dei titoli sportivi con il Basket Corato, la Pavimaro Pallacanestro Molfetta inizia a programmare la prossima stagione che la vedrà partecipare al terzo campionato nazionale.

La società del Presidente Nicola Solimini ha deciso di confermare per il campionato di Serie B Sergio Carolillo e tutto il suo staff tecnico.

Coach Carolillo arrivato a Molfetta nel marzo 2018 durante i playoff di Serie D, siederà sulla panchina biancorossa per la quarta stagione consecutiva, dopo lo spareggio per l’accesso in Serie C Gold vinto con Mola , il Coach monopolitano nell’ultima stagione, conclusa in anticipo per il Covid, ha guidato la formazione biancorossa da neopromossa al primo posto nel massimo campionato regionale con sedici vittorie e sole quattro sconfitte.

Nel ruolo di Assistant Coach ci sarà Ilario Azzollini storico braccio destro di Carolillo, confermato come secondo assistente Mirco Francese; mentre tutta la parte atletica sarà affidata a Domenico De Gennaro, che ricoprirà il ruolo di Preparatore atletico per la sesta stagione consecutiva.

La società biancorossa continua a lavorare per allestire il roster per la prossima stagione, tra conferme e nuovi innesti nei prossimi giorni potrebbero già esserci le prime novità.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta