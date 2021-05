La Pavimaro Pallacanestro Molfetta comunica che le strade della società biancorossa e di Coach Sergio Carolillo, dopo una lunga e sofferta decisione, si dividono.

Il Coach monopolitano già artefice nel passato di importanti risultati era tornato a Molfetta quattro stagioni fa in Serie D, la stagione successiva ha guidato la Pavimaro Pallacanestro Molfetta alla promozione in C Gold nello spareggio di Bisceglie con Mola.

Anche nella passata stagione, la squadra stava brillantemente conducendo da neopromossa il massimo campionato regionale pugliese.

Nella stagione appena conclusa la formazione molfettese al primo campionato di Serie B, caratterizzato da tutte le difficoltà della pandemia in corso, con Coach Sergio Carolillo ha raggiunto il suo obiettivo: la salvezza diretta senza passare dai playout.Le due parti hanno deciso di separarsi consensualmente per iniziare un nuovo percorso.

Tutta la società non finirà mai di ringraziare Coach Sergio Carolillo per la grande professionalità e doti umane dimostrate in questi anni e per i successi che hanno proiettato la squadra biancorossa nel panorama della pallacanestro nazionale. Grazie di tutto Sergio!

Uff. stampa Pavimaro Molfetta