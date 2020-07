SERIE B UFFICIALE – Molfetta ingaggia l’under Andrea Calisi

Secondo rinforzo per la Pavimaro Pallacanestro Molfetta che nella giornata di ieri ha raggiunto l’accordo con l’under Andrea Calisi.

Classe 1998, ruolo guardia, Andrea è cresciuto all’Action Now Monopoli dove nella stagione 2014/2015 ha ottenuto la promozione in C Silver a soli 17 anni, nonostante la giovane età vanta già importanti esperienze con le maglie di Monopoli e Ostuni, nell’ultima stagione ha realizzato nel campionato di Serie C Gold oltre 8 punti di media.

Fortemente voluto da Coach Carolillo e grazie al lavoro del General Manager Leonardo Scardigno, la Pavimaro Pallacanestro Molfetta si è assicurata un under di livello.

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta ringrazia il procuratore dell’atleta Gigi Continolo per la grande disponibilità nel concludere la trattativa.

Ufficio Stampa ASD Pallacanestro Molfetta