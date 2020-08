SERIE B UFFICIALE – Molfetta ingaggia Mario Tartaglia

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta si rinforza sotto canestro con l’arrivo del lungo under Mario Tartaglia.

Il nuovo acquisto biancorosso, classe 1998 per 200 cm di altezza, nell’ultima stagione ha indossato le maglie di Civitavecchia prima e Vieste poi sempre nel campionato di Serie C Gold, già visto in Puglia anche a Mola dove ha affrontato i biancorossi nella finale spareggio per la promozione in Serie C Gold, Mario ha anche indossato le maglie di Fossano e Agrigento con cui ha esordito nel campionato di Lega Due.

Nella sua prima esperienza in Puglia a Mola di Bari Tartaglia ha realizzato oltre sette punti di media e quando è arrivata la proposta da Molfetta non ha avuto dubbi ad accettare come da lui dichiarato:” Conosco bene la Puglia, è una regione splendida e mi sono trovato molto bene sin da subito, così quando il mio procuratore mi ha parlato della possibilità di giocare a Molfetta, oltretutto in Serie B, non ci ho pensato due volte”.

Per l’ultimo arrivato in casa Pavimaro Pallacanestro Molfetta sarà la prima esperienza nel campionato di Serie B, dopo diversi campionati di C Gold:” So che è un campionato molto impegnativo sia dal punto di vista fisico che tecnico, ma dopo tre anni di esperienza in Serie C, mi sento pronto a misurarmi con la categoria superiore e a mettermi a disposizione della squadra e dei miei compagni”; Mario ha continuato parlando della ripresa dei campionati dopo tanti mesi di stop:” Sarà un inizio di stagione difficile per tutti dopo questi mesi di stop forzato, sicuramente dovremmo impegnarci ancora di più per recuperare il ritmo per poter affrontare al meglio la stagione e poter raggiungere i nostri obiettivi. Ringrazio la società per l’opportunità e non vedo l’ora di iniziare”.

Il General Manager Leonardo Scardigno, che ha condotto la trattativa, e tutta la società ringraziano il Procuratore dell’atleta Gigi Continolo.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta