SERIE B UFFICIALE – Molfetta ingaggia Matteo Bini

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta comunica di aver raggiunto l’accordo con Matteo Bini, che vestirà la maglia biancorossa nel prossimo campionato di Serie B.

Matteo lungo classe 1994 di 201 cm, arriva a Molfetta dopo aver disputato l’ultima stagione in Serie B a Ruvo, nella sua carriera ha indossato,sempre in Serie B,le maglie di Pozzuoli, Pescara e Cassino dove ha vinto il campionato e conquistato la promozione in Lega 2.

Nella passata stagione Bini ha realizzato oltre 11 punti di media e catturato 5 rimbalzi a partita tirando con il 37% da 3 e il 48% da due e così si racconta nelle sue prime parole da biancorosso: “Sono un giocatore a cui piace molto tirare e passare la palla per mettere in ritmo i miei compagni di squadra, che non rinuncia a giocare spalle a canestro e anche se non sono un grande difensore cerco sempre di mettercela tutta”.

Il General Manager Leonardo Scardigno ha lavorato duramente per portare il nuovo lungo biancorosso alla corte di Coach Sergio Carolillo, un giocatore di grande livello ed esperienza per la Pavimaro Pallacanestro Molfetta: “Molfetta mi è sembrata subito una società seria che sa quello che vuole già dall’anno scorso, mi sono sentito voluto ed importante per il progetto e questo mi ha convinto a sceglierla”.

Gambarota, Calisi, la conferma di Angelini e l’arrivo di Bini anche la Pavimaro Pallacanestro Molfetta sta delineando il roster per affrontare il prossimo campionato di Serie B, che visto i movimenti delle altre squadre si preannuncia di altissimo livello:” Non mi voglio porre nessun limite per questo campionato. Mi aspetto come prima cosa di lavorare duro, tutti dobbiamo dare il massimo ogni partita per poi fare i conti alla fine”.

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta ringrazia il procuratore dell’atleta Gigi Continolo per la grande disponibilità nel concludere la trattativa.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta