SERIE B UFFICIALE – Molfetta ingaggia Serino

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta comunica di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Gianluca Serino, che tornerà a vestire la maglia biancorossa nel campionato di Serie B che sta per partire. Gianluca classe 1993, è cresciuto, cestisticamente parlando, a Barletta prima delle esperienze con le maglie di Trani, Val di Ceppo e Ruvo; arrivato a Molfetta nell’estate del 2018 ha prima guidato la formazione biancorossa alla promozione in Serie C Gold con 18 punti di media, poi nella passata stagione interrotta per il Covid 19 aveva una media di oltre 13 punti a partita con la squadra al primo posto in classifica.

In questi due anni con la maglia biancorossa ha saputo far innamorare il pubblico biancorosso con le sue giocate spettacolari, il lungo barlettano dotato di grande atletismo e di una buona mano dalla media andrà a rinforzare il reparto lunghi della Pavimaro Pallacanestro Molfetta in Serie B. Gianluca ha iniziato ad allenarsi con la squadra già da qualche giorno e si è detto entusiasta di indossare nuovamente la maglia biancorossa e non ha avuto dubbi a tornare a Molfetta appena se ne è presentata la possibilità.

Uff.Stampa Pall.Molfetta