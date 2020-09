SERIE B UFFICIALE – Molfetta pronta a partire: aggregati cinque under

Dopo oltre sei mesi di stop forzato, domani pomeriggio si raduna la Pavimaro Pallacanestro

Molfetta che è pronta a ripartire in vista del prossimo campionato di Serie B.

Unico riconfermato rispetto alla passata stagione il playmaker Federico Angelini, in estate sono

arrivati in biancorosso: Gambarota, Bini, Visentin, De Ninno, Dell’Uomo, Calisi, Tartaglia; aggregati

alla prima squadra anche i giovanissimi del settore giovanile dei Molfetta Ballers: Totagiancaspro,

Mezzina, Kodra, Sasso e Caniglia.

Si torna a lavorare agli ordini di Coach Carolillo, del suo staff tecnico e del preparatore atletico

Domenico De Gennaro, per preparare al meglio i primi impegni stagionali previsti per il mese di

ottobre con la Supercoppa del Centenario, prima dell’esordio nel campionato di Serie B, domenica

15 Novembre al Pala Poli contro Sant’Antimo.

Nei giorni scorsi tutti gli atleti e lo staff della Pavimaro Pallacanestro Molfetta si sono sottoposti al

test sierologico che ha dato esito negativo, tuttavia rispetto alle passate stagioni, almeno

inizialmente, gli allenamenti si terranno a porte chiuse.

–

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta