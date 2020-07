SERIE B UFFICIALE – Molfetta saluta e ringrazia Francesco Didonna

Le strade della Pavimaro Pallacanestro Molfetta e di Francesco Didonna si dividono, a dettare questa scelta gli impegni lavorativi che non avrebbero permesso a Francesco di affrontare il campionato di Serie B.

Francesco lascia la formazione biancorossa dopo due anni di grandi successi, nel primo anno è stato tra i grandi protagonisti della promozione in Serie C Gold con oltre sette punti di media, anche nell’ultima stagione è stato un punto di riferimento per la Pavimaro Pallacanestro Molfetta.

Compagno di squadra ideale, ragazzo serio e sempre disponibile, a Didonna va un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di carriera.

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta