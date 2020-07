SERIE B UFFICIALE – Molfetta saluta Fabio Cuccarese

Dopo un anno e mezzo la Pavimaro Pallacanestro Molfetta saluta e ringrazia Fabio Cuccarese.

Arrivato a Molfetta nel dicembre del 2018, Fabio ha saputo subito farsi apprezzare con il suo atletismo e le sue giocate spettacolari contribuendo alla promozione in Serie C Gold della passata stagione, quest’anno non ha fatto mancare il suo apporto con oltre sette punti di media.

Ragazzo molto apprezzato e capace di infiammare il pubblico molfettese.

A Fabio va un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di carriera.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta