SERIE B UFFICIALE – Molfetta saluta Gianluca Serino

Dopo due anni di grandi successi le strade della Pavimaro Pallacanestro Molfetta e di Gianluca Serino si dividono, a dettare questa scelta i sopraggiunti impegni lavorativi che non avrebbero permesso al lungo barlettano di affrontare il prossimo campionato di Serie B.

Arrivato a Molfetta nell’estate del 2018, Gianluca ha guidato la formazione biancorossa alla promozione in Serie C Gold con oltre 18 punti di media, anche nell’ultima stagione è stato tra i grandi protagonisti della Pavimaro, risultando tra i migliori giocatori italiani del massimo campionato regionale pugliese con 14 punti e 10 rimbalzi di media.

Ragazzo esemplare, uomo spogliatoio e sempre disponibile dentro e fuori dal campo, a Gianluca va un grosso in bocca per il prosieguo di carriera.

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta