SERIE B UFFICIALE – Molfetta saluta Ippedico e Feruglio

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta saluta e ringrazia Giuseppe Ippedico e Danilo Feruglio, che non vestiranno la maglia biancorossa nella prossima stagione.

Ippedico ultimo arrivato in casa Pavimaro Molfetta si è subito messo a disposizione della causa biancorossa, ragazzo serio e sempre disponibile ha lasciato un buon ricordo al pubblico biancorosso.

Feruglio lascia la Pavimaro Molfetta dopo due anni di vittorie, costretto a fermarsi a gennaio per un problema fisico non ha mai fatto mancare il suo apporto dentro e fuori dal campo.

A Peppe e Danilo va un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della loro carriera.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta