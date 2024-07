SERIE B UFFICIALE – Monferrato Basket affida la regia a Francesco Guerra

Il playmaker Francesco Guerra firma per la Novipiù Monferrato Basket per la stagione 2024/25.

Nativo di Assisi, classe 2000, 185 cm di altezza, formerà con Simone Vecerina la coppia di play rossoblù a disposizione di coach Fabio Corbani. Esordisce in Serie A2 con Latina nella stagione 2017/18, società con cui ha svolto il settore giovanile. L’anno successivo rimane in categoria firmando per gli Stings Mantova, prima di incontrare coach Fabio Corbani a Orzinuovi nelle stagioni 2019/20 e 2020/21. Nell’estate del 2021 la prima esperienza in Serie B con la Virtus Civitanova dove chiude la stagione con 6.7 punti di media, poi ancora B con i colori di Crema, e infine il ritorno a Mantova nel 2023/24 dove disputa una stagione da assoluto protagonista mettendo a referto 10.3 punti di media e trascinando gli Stings alla promozione in Serie B.

Benvenuto in Monferrato Kikki!

Coach Fabio Corbani – Novipiù Monferrato Basket: “Francesco ha temperamento e capacità comunicative importanti che, unite alle sue qualità tecniche, saranno fondamentali per la nostra lunghissima stagione. Benvenuto Ciccio.”

UFF.STAMPA MONFERRATO BASKET