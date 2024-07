SERIE B UFFICIALE – Monferrato Basket affida la regia a Vecerina

La Novipiù Monferrato Basket ingaggia per la prossima stagione il play/guardia di 196 cm Simone Vecerina.

Classe 1999, nativo di Magenta, cresce nel settore giovanile dell’Olimpia Milano e disputa la sua prima stagione tra i grandi a Bernareggio conquistando la promozione in Serie B. Le due stagioni successive gioca a Vigevano e Crema, per poi fare il salto in Serie A2 nella stagione 2020/21 con la canotta di Bergamo, dove all’esordio produce 6.1 punti in 16.7 minuti di media. Vecerina firma nell’estate 2021 con Orlandina Basket, una stagione in A2 e la 2022/23 in B con 14.2 punti, 5.1 rimbalzi e 2.2 assist di media. Breve parentesi con gli Stings Mantova che lo ingaggiano per la serie playout di A2 con San Severo, quindi un’altra stagione da protagonista in B con Lumezzane con 13 punti, 4.9 rimbalzi e 2.4 assist di media a partita. Simone è giocatore duttile che grazie alle sue doti tecniche e fisiche può, all’occorrenza, essere schierato in tutti gli spot dall’1 al 3.

Coach Fabio Corbani – Novipiù Monferrato Basket: “Simone è un giocatore che seguo da quando lo vidi giocare sei anni fa alle finali nazionali Under 19 con l’Olimpia Milano. Mi colpì l’atletismo nel ruolo, e da allora non ho mai smesso di scoutizzarlo nella sua carriera seniores. Fisicità importante e i tempi naturali del playmaker saranno caratteristiche importanti ed un valore aggiunto per la nostra squadra. Benvenuto e buona stagione”.

UFF.STAMPA MONFERRATO BASKET