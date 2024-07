SERIE B UFFICIALE – Monferrato Basket, sotto canestro c’è Jakub Wojciechowski

La Novipiù Monferrato Basket si assicura sotto canestro i centimetri e l’esperienza di Jakub Wojciechowski, centro polacco, di passaporto e formazione italiana, 213 cm di altezza, mobile e dotato di mano educata dalla distanza. Kuba firma un accordo annuale con opzione di rinnovo.

Jakub Wojciechowski nasce a Lodz (Polonia) il 9 Gennaio 1990 e arriva in Italia a 16 anni reclutato dalla Benetton Treviso. Con i veneti esordisce in A e Eurocup nel 2008, e sotto la guida di coach Corbani vince lo scudetto Under 19 nel 2009. La stagione successiva la prima esperienza in A2 con Casalpusterlengo, poi Brescia e ritorno alla Benetton. Nella stagione 2011/12 a Brindisi vince Coppa Italia e promozione in A. Poi ancora un altro successo con PMS Torino che viene promossa in Legadue disputando una stagione da protagonista. Dopo il biennio piemontese e l’esperienza a Mantova, il centro polacco disputa 3 stagioni in A con Cantù, Cremona e Capo d’Orlando. L’anno successivo la prima esperienza in terra polacca e altro titolo in bacheca, in prima divisione con la canotta del Anwil Wloclawek vince il campionato. La stagione 2018/19 ancora Serie A con Brindisi, poi Legia Varsavia e nella stagione 2020/21 comincia in A2 a Biella e finisce all’Olimpia Milano dove solleva la Coppa Italia. Ancora esperienze all’esterno con i polacchi del Stal Ostrów Wielkopolski, dove vince la coppa nazionale, e in Romania con la Dinamo Bucarest. L’anno appena concluso Kuba gioca in Grecia a Mykonos, nella seconda serie nazionale, mettendo a referto 9.2 punti e 6.5 rimbalzi di media. Nella ricca carriera di Wojciechowski anche tre bronzi europei con le nazionali giovanili polacche.

Benvenuto in Monferrato Kuba!

Gabriele Casalvieri – DS Novipiù Monferrato Basket: “Sono molto contento che Kuba abbia accettato il nostro progetto sposando in pieno le idee mie e dell’allenatore. Sono sicuro che potrà fare benissimo, perché è un giocatore di esperienza con grandi doti tecniche sia vicino che lontano da canestro. Kuba potrà essere un valore aggiunto per la nostra squadra!”

