SERIE B UFFICIALE – Monopoli ingaggia Cusenza e conferma Annese

Salgono a sei i giocatori che comporranno il roster in vista del prossimo campionato: Ingrosso, Ragusa, Bastone, Ballabio, Annese e Cusenza

Action Now forza 6! Con l’ingaggio di Kevin Cusenza e la conferma di Matteo Annese, salgono a 6 le trattative chiuse (ed i giocatori già a disposizione di coach Giorgio Salvemini), dal direttore sportivo Ronnie Pinto e dalla società. Kevin Cusenza è un “4” ma può ricoprire tutti i ruoli dal “3” al “5”, all’occorrenza. Classe 1993, 200 centimetri di altezza per 97 chilogrammi di peso, Cusenza è reduce da un’ottima stagione a Imola, in serie B, con una media di 9.6 punti a partita per quasi 30 minuti di media. Nativo di Trapani, comincia la carriera a Desio, poi Mazara, Bari, Acireale, Costa d’Orlando, Trapani, Patti, Alto Sebino, Battipaglia, Roma, Cassino e lo scorso anno, come detto, a Imola. Anche lui vanta una lunga esperienza in serie B ma anche un paio di stagioni in A\2. Per il sesto anno consecutivo, invece, Matteo Annese vestirà la maglia dell’Action Now Monopoli. Una carriera, quella di Annese, quasi tutta monopolitana tranne le esperienze di Padova e Matera. Classe 1995, monopolitano purosangue, Annese è il secondo giocatore della scorsa stagione ad essere confermato dopo Jacopo Ragusa. Indosserà la sua classica maglia numero 7. Cusenza ed Annese si aggiungono ai nuovi arrivi di Ballabio, Ingrosso e Bastone e alla conferma di Jacopo Ragusa.

Le dichiarazioni di Kevin Cusenza

“Come caratteristiche tecniche, sono un “4” a cui piace giocare molto fronte a canestro, ma amo anche andare in post senza problemi. Mi adatto molto alle esigenze della squadra: se necessario, posso giocare anche da “3” e da “5”. La trattativa con Monopoli è stata molto breve. La società ha dimostrato subito forte interesse nei miei confronti. Coach Salvemini mi ha contattato, dicendomi che mi voleva fortemente nel suo progetto perché, per come sta costruendo la squadra, io sarei stato l’incastro perfetto. Con lui ci conosciamo da tanto tempo e penso che abbia dimostrato tutto il suo valore nelle passate stagioni, raggiungendo ottimi traguardi. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Il prossimo sarà un campionato molto tosto: il livello è salito notevolmente e tutti vorranno conquistare un posto nella prossima B d’Eccellenza. Sarà davvero una sfida bella ed intrigante. Cosa dico ai tifosi? Vi aspetto numerosi al palazzetto perché sicuramente, nonostante la difficoltà del campionato, ci toglieremo belle soddisfazioni. I primi due anni in B per Monopoli sono stati difficili, ma con l’aiuto dei tifosi e con la squadra competitiva che si sta costruendo, ci divertiremo sicuramente!”

Le dichiarazioni di Matteo Annese

“Sono davvero felice per la riconferma. Stavo vagliando altre opportunità ma non potevo dire di no al progetto Monopoli. Sono affascinato dal terzo anno consecutivo in serie B, dall’opportunità di lavorare con un coach come Salvemini che mi ha chiamato e proposto il suo progetto tecnico, spiegando la mia collocazione e facendomi sentire importante. Lui mi vede come cambio per i lunghi ma anche, all’occorrenza, da “3”. Per me sarà il sesto anno consecutivo nella squadra della mia città ed il terzo di fila in serie B. Sono numeri importanti e mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia che hanno riposto in me sia il coach che la società. Sarà una stagione molto dura per via delle riforme. Ma si sta costruendo una squadra forte e con gente di categoria: sono convinto che ci toglieremo importanti soddisfazioni. L’obiettivo è restare in B d’Eccellenza!”

