Appuntamento virtuale importante per i tifosi monopolitani in vista della prossima partita interna che si disputerà domenica 11 aprile presso la palestra “Melvin Jones”. In un delicato incontro di Serie B, l’EPC Action Now Monopoli affronterà la Scandone Avellino dell’ex Dimitri Souza, che occupa l’ultima posizione in classifica insieme alla compagine monopolitana. Un vero e proprio spareggio per le due formazioni, che vorranno mantenere la categoria.

La squadra monopolitana si presenta all’appuntamento reduce da una convincente prestazione in quel di Sant’Antimo e la pausa pasquale è servita a recuperare qualche acciaccato. Sarà della contesa anche il neo-acquisto under Mateja Maksimovic, classe 2000, di nazionalità serba, ex Ostuni lo scorso anno in C Gold. Dal play/guardia ci si aspetta energia ed incisività sia in attacco che in difesa per questo ultimo scorcio di campionato. Insieme a Silvio Stanzani, pivot di 2.05 cm, classe ’96, ex Montegranaro, Scauri ed Avellino, che ha già fatto il suo esordio la scorsa giornata, tutto il roster difenderà a denti stretti la categoria fino all’ultimo respiro. Dall’altra parte del campo una società storica, alle prese con tanti problemi, ma che non ha mai mollato, dimostrando di credere con i fatti ad una salvezza da conquistare sul campo.

Gli uomini di coach Paternoster sono pronti ad impegnarsi al massimo per fare proprio il risultato. Arbitreranno la contesa i signori Francesco Venturini di Lucca e Marco Guarino di Campobasso. La gara sarà trasmessa in diretta su LNP e in differita su Canale 7. Palla a due alle ore 18:00.

Uff.Stampa EPC Action Now Monopoli