SERIE B UFFICIALE – Monopoli riparte da coach Friso

Dopo l’esonero di Salvemini, la società ha scelto il tecnico padovano, che domani dirigerà il primo allenamento

La White Wise comunica che il nuovo coach è l’esperto Massimo Friso. Padovano, classe 1960, inizia nelle giovanili del Petrarca, per diventare poi nel 1988 allenatore della prima squadra in Serie B2. Nel 1994 si trasferisce a Pistoia come assistente, per diventare poi nel 1997 allenatore della prima squadra in Serie A1. Quindi guida Mestre, Forlì, Arezzo e Ferentino, prima di tornare a Padova alla guida della Virtus. Nel 2018, guida Barcellona Pozzo di Gotto alla vittoria della stagione regolare nel girone D di serie B, salvo poi uscire ai playoff contro Cassino. La stagione successiva, fino al 2020, lo vede alla guida di Faenza, dove ottiene una storica semifinale playoff. Dal giugno del 2021 è stato in sella a Piombino, sempre in serie B dove ha portato la Solbat alla qualificazione ai playoff. Si è occupato anche del settore squadre nazionali e nel 1992 ha partecipato ai Giochi del Mediterraneo. Massimo Friso arriverà oggi a Monopoli e domani dirigerà il primo allenamento. Al neo-coach della White Wise un grande in bocca al lupo in vista del futuro della stagione.

UFF.STAMPA BASKET MONOPOLI