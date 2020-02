Montecatiniterme Basketball SSDRL comunica che Alberto Tonfoni non è più l’allenatore della prima squadra. Dopo un anno e mezzo si dividono così le strade della società e di una persona che ha contribuito con professionalità e passione a far crescere l’intero ambiente rossoblù, e al quale facciamo il più sincero in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera.

FONTE: AREA COMUNICAZIONE MONTECATINITERME BASKETBALL SSDRL