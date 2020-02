SERIE B UFFICIALE – Montecatini, Giacomo Cardelli nuovo coach

Montecatiniterme Basketball SSDRL è lieto di comunicare che il nuovo capo allenatore della prima squadra è Giacomo Cardelli, che avrà come primo assistente Massimo Angelucci. Classe 1992, al debutto come capo allenatore nel campionato di serie B, Cardelli fino a ieri svolgeva le funzioni di primo assistente di Alberto Tonfoni, col quale ha iniziato a collaborare dall’estate 2018.

Nato e cresciuto cestisticamente a Massa Cozzile, dove ha vinto nel 2006 come giocatore il titolo italiano Under 14 con compagni di squadra del calibro di Giorgio Sgobba e Tommaso Ingrosso, Cardelli ha iniziato il mestiere di allenatore nel club massese, partendo dal minibasket fino alle giovanili. Nel 2014 è arrivato a Montecatini facendo il secondo assistente ad Alessandro Fantozzi (tre mesi), Andrea Niccolai (una stagione e mezza) e Federico Campanella (due stagioni), e diventando come detto nel 2018 il primo assistente di Tonfoni, del quale oggi prende ufficialmente il posto.

Massimo Angelucci, oltre al ruolo di primo assistente, continuerà a ricoprire la carica di responsabile del settore giovanile di Montecatiniterme Basket Junior, la nostra società satellite.

Giacomo Cardelli verrà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi mercoledi 5 febbraio alle 12,15 nella sala stampa del Palaterme.

FONTE: AREA COMUNICAZIONE MONTECATINITERME BASKETBALL SSDRL