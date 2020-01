SERIE B UFFICIALE – Montecatini ingaggia Andrea Iannilli

Montecatiniterme Basketball è lieta di annunciare l’ingaggio di Andrea Iannilli, la terza addizione inserita nel roster dopo Andrea Tommei e Amedeo Tiberti. Pivot classe 1984, romano di nascita, Iannilli è un giocatore di assoluto livello per la categoria, che non ha certo bisogno di presentazioni. La sua carriera parla per lui: cresciuto nelle giovanili della Stella Azzurra, ha giocato nelle città più importanti del basket italiano come Teramo, Scafati, Roma, Napoli, San Severo. Nel 2013 ha giocato a Piombino (431 punti in 30 partite) e l’anno successivo è passato alla Fortitudo Bologna, vincendo la serie B e conquistando la promozione in A2, diventando uno degli idoli della tifoseria bolognese. Lasciata Bologna nel 2016 ha giocato in varie società di serie B tra cui Orzinuovi e Pavia. Quest’anno ha iniziato la stagione in C Gold nella Virtus Pontinia, viaggiando a 18,6 punti per gara e 9,7 rimbalzi. Una addizione di grande rilievo nel roster a disposizione di coach Tonfoni, che potrà contare su un giocatore di grande esperienza e di grande impatto sottocanestro.

“Sono felice di poter giocare a Montecatini – sono le prime parole di Iannilli da neo rossoblù – ho avuto modo di apprezzare la tifoseria e l’atmosfera che si respira in città e intorno alla squadra. Ho sempre affrontato Montecatini da avversaria e sono contento di indossare questa gloriosa maglia. E finalmente potrò giocare assieme a Guido Meini, dopo averlo affrontato tante volte da avversario. Non vedo l’ora di giocare”. Iannilli potrà debuttare sin da sabato, nel derby in programma al PalaSammontana di Empoli (ore 21) contro la Computer Gross.

