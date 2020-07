SERIE B UFFICIALE – Montecatini rinuncia all’iscrizione, chiesto il riposizionamento in C Gold

Montecatiniterme Basketball SSDRL comunica di aver richiesto in data odierna il riposizionamento nel campionato di C Gold, non avendo raggiunto il budget necessario per confermare la partecipazione alla serie B.

Il Presidente Cardelli e tutta la dirigenza ringraziano tutti coloro che si sono prodigati in questi mesi e in questi giorni per cercare di raggiungere l’obiettivo economico necessario per confermare la categoria, in particolar modo l’amministrazione comunale, ma è stato valutato di fare un passo indietro con l’opportunità di allestire una squadra che possa disputare un campionato di C Gold di alto profilo.

Nei prossimi giorni in una conferenza stampa la società farà il punto della situazione in vista della prossima stagione.

RAFFAELLO DE MAIO

AREA COMUNICAZIONE MONTECATINITERME BASKETBALL SSDRL