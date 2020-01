SERIE B UFFICIALE – Montegranaro, Andrea Rovatti è un nuovo giocatore della Sutor

La Sutor Basket Montegranaro comunica di aver sottoscritto un contratto per il finale della stagione 2019/2020 con il giovane esterno italiano di 197 cm Andrea Rovatti.

Rovatti, nato a Montecchio Emilia (Re) il 28 novembre del 1996, è cresciuto nel settore giovanile della Grissin Bon Reggio Emilia e ha fatto il suo esordio in Serie A nella stagione 2014/2015 prendendo parte anche alla finale scudetto contro il Banco di Sardegna Sassari.

Nell’estate del 2015 si è trasferito alla Fortitudo Bologna, in Serie A2, e dopo l’esperienza di un anno con la maglia della Scaligera Verona, ha giocato nelle ultime due stagioni con la Cagliari Dinamo Academy sempre in A2.

Rovatti vanta diverse convocazioni nei raduni della Nazionale Italiana Under 19 e Under 20.

Questa mattina Andrea ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore gialloblù:

“Sono molto contento di essere arrivato qui a Montegranaro – dichiara Rovatti – ci tengo a ringraziare la società e tutto lo staff tecnico per la fiducia che mi hanno dimostrato. Sono entrato a far parte di un gruppo giovane ma dotato di grandi potenzialità; sono qui per dare una mano alla squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati e per farlo darò tutto me stesso a partire dalla gara contro Faenza”

