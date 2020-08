SERIE B UFFICIALE – Montegranaro, arriva in gialloblù la guardia Leonardo Cipriani

Altro colpo in casa della Sutor Basket Montegranaro che si è assicurata le prestazioni della guardia Leonardo Cipriani.

Cipriani, scuola Pistoia Basket Academy, è una guardia di 189 cm classe 2000 ed ha compiuto 20 anni. Ha già raggiunto risultati importanti a livello giovanile partecipando a varie edizioni delle finali nazionali, conquistando il tricolore under 17 con Pistoia nel 2015. In più, si è già fatto le ossa in serie B con la Valentina’s Bottegone nella stagione 2016-2017, giocando 12 partite con un minutaggio medio vicino al 10’. Ha giocato in C Gold a Montale e nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia di Montecatini in serie B. Nell’ultimo campionato ha tirato con il 46% da tre punti, con il 38% da due e il 79% ai tiri liberi con una media realizzativa di 6.8 a partita.

“Sono molto contento di cominciare questo percorso – ha detto Cipriani – con una squadra giovane, ma vogliosa di fare bene. Mi ha convinto dal progetto che mi è stato proposto dalla società e non vedo l’ora di iniziare. Sono una guardia che ama tirare pronto però anche nella fase difensiva. Mi piace giocare per la squadra con l’intento di raggiungere l’obiettivo. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare”.

FONTE: Ufficio Stampa Sutor Basket Montegranaro