SERIE B UFFICIALE – Montegranaro rinnova Francesco Ciarpella

MONTEGRANARO – La guardia/ala Francesco Ciarpella è stato confermato alla Sutor Basket Montegranaro. Il giocatore nato a Sant’Elpidio a Mare il 03/05/99 per 190 cm vivrà ancora una esperienza con la squadra della sua città.

Carriera – Nel 2014/15 è aggregato alla rosa della Poderosa Montegranaro in serie B e partecipa alle finali interzona con l’Under 17. L’anno successivo, sempre con la Poderosa fa parte del roster della serie B e prende parte all’interzona under 18 d’eccellenza chiudendo con 4,7 punti a partita. Nello stesso anno, in doppio tesseramento gioca in serie D con la Sutor Montegranaro arrivando fino alle semifinali. Nel 2016/17 sempre in doppio tesseramento gioca con la Poderosa (realizza i primi due punti in serie B contro Campli) e vince il campionato di serie B approdando con la Poderosa in Legadue. Sempre nello stesso anno con la maglia della Sutor Montegranaro vince il campionato di serie D.

Nel 2017/18, sempre in doppio tesseramento, con la Poderosa esordisce il Legadue contro Verona e prende parte ai playoff promozione verso la Lega A. Con la Sutor Montegranaro, vince il campionato di Serie C Silver approdando in Gold e sconfitta alla fase nazionale per l’accesso in serie B. Chiude con 5,9 punti di media a partita. Nel 2018/19 gioca ancora in doppio tesseramento. Con la Poderosa, gioca i playoff promozione e con la Sutor Montegranaro, vince la post season conseguendo la promozione in serie B chiudendo con 6,8 punti a partita. Nell’ultimo campionato ha vestito la maglia della Sutor Montegranaro realizzando quasi 5 punti di media a partita nel torneo cadetto.

“E’ un immenso onore vestire ancora questa maglia – ha detto Francesco Ciarpella – visto che sono arrivato al sesto anno consecutivo con la Sutor nonostante la mia giovane età. Per me è stato sempre un sogno poter indossare questa canotta dopo essere nato e cresciuto a Montegranaro ammirando questa società che ha giocato in palcoscenici importanti. Quest’anno sarà una stagione da affrontare nel miglior modo possibile, difficile però, siamo una squadra con il giusto mix tra giovani ed esperti e proveremo a dare tutto in campo per divertirci, divertire e toglierci belle soddisfazioni. Sarà un torneo molto difficile, quello che ci attende, dovremo percorrere molti chilometri per affrontare formazioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia però, a noi di Montegranaro le sfide ci piacciono e proveremo a fare il possibile per raggiungere i nostri obiettivi. Viste le difficoltà del campionato, avremo bisogno del supporto dei nostri fantastici tifosi. Non vedo l’ora di iniziare”.

L’Ufficio Stampa

Sutor Basket Montegranaro