SERIE B UFFICIALE – Morina rimane alla Virtus Imola

La Società Virtus Neupharma Imola è lieta e orgogliosa di comunicare di aver trovato l’accordo con il play/guardia classe 2004 Richard Ygor Morina (185cm x 82kg) che, pertanto, ha firmato un rinnovo contrattuale valido per la stagione 2024/25.

Morina ha concluso lo scorso campionato portando in dote alla causa 2.8 punti/gara (33% da tre / 35% da due / 55% tiri liberi), arricchiti da 2.2 rimbalzi e da 0.7 assist garantito di media per ogni gara disputata.

Carlo Marchi (DS Virtus Neupharma Imola): “Morina è un ragazzo di 20 anni con doti atletiche impressionanti ha fatto vedere cose positive alternate a cose negative abbiamo ritenuto giusto di dargli un’altra possibilità perché ci crediamo e perché i giovani sono imprevedibili potrebbero accendersi all’improvviso e fare la differenza”.

Richard Morina (Guardia Virtus Imola): “L’idea nasce l’anno scorso dall’intuizione del mio agente a cui ho voluto fortemente dare continuità anche quest’anno. Sono molto felice poter restare qui anche per la stagione 2024/25 e non vedo l’ora di iniziare per ringraziare con i fatti, sul campo, la società e coach Galetti per questa opportunità. Qui sto davvero bene e sono stato accolto in maniera straordinaria dalla società e dai tifosi; la stagione appena conclusasi per me, per quanto sia stata la prima da senior, è stata caratterizzata da qualche difficoltà che, per quanto superata, mi ha impedito di esprimermi al massimo delle mie possibilità. Quest’anno, come obiettivo, mi prefiggo di continuare il percorso di crescita come giocatore attraverso continuità nelle mie performance e ovviamente di essere di aiuto al raggiungimento degli obiettivi collettivi facendo, se possibile, divertire anche i nostri tifosi”.

Area Comunicazione Virtus Imola