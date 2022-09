SERIE B UFFICIALE – MTVB Herons Basket tessera Emmanuel Adeola

MTVB Herons Basket è lieta di poter annunciare di aver tesserato il giocatore Emmanuel Adeola, ala di 2 metri, nigeriano di formazione italiana. Nato a Lagos in Nigeria il 7 giugno 2004, è in Italia sin da ragazzo ed ha avuto importanti esperienze nel vivaio della Stella Azzurra Roma, disputando anche il campionato di A2, in doppio tesseramento con Roseto, e con Trapani. Nella passata stagione ha militato in B con la Pallacanestro Crema. Ad inizio stagione era aggregato con la Pallacanestro Reggiana in Serie A.

Il ragazzo ha già sostenuto due settimane di allenamenti agli ordini di coach Barsotti, convincendo lo staff rossoblù. Adeola ha disputato anche una gara di SuperCoppa sul campo della Libertas Livorno, lasciando già intravedere il suo talento, pur essendo arrivato a Montecatini da poche ore. Di lui il coach degli Aironi dice: “Giovane di grande prospettiva che si è adattato perfettamente al nostro modo di giocare. Penso proprio che possa esserci utile nel corso della stagione e siamo molto felici di iniziare questo percorso insieme”.

Avendo espletato le formalità di tesseramento, Emmanuel Adeola debutterà in campionato domenica con Alba vestendo la casacca rossoblù numero 14.

CARRIERA

21/22 Pallacanestro Crema (Serie B e Under 19)

20/21 Pallacanestro Trapani (A2) poi Virtus Kleb Ragusa (Serie B)

19/20 Stella Azzurra Roma (Serie B, Under 18 e Under 16) e Roseto Sharks (A2)

18/19 Stella Azzurra Roma (Under 16 e Under 15)

MTVB Herons Basket

Area Comunicazione