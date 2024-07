SERIE B UFFICIALE –  Naccari e Ndiaye completano il roster di Faenza

Due vice campioni d’Italia per i Blacks. Giacomo Naccari e Moustapha Ndiaye completano il roster dei Raggisolaris dove saranno in pianta stabile nei dieci che faranno parte delle rotazioni della prima squadra. Un importante riconoscimento che viene dato ai due ragazzi della Raggisolaris Academy dopo l’ottima stagione disputata con l’Under 19 Gold, con cui si sono laureati campioni regionali e sono arrivati secondi nelle finali nazionali, e con la Divisione Regionale 1. Anche nella prossima stagione entrambi si divideranno tra Blacks e Academy.

Giacomo Naccari nasce a Camposanpiero (PD) il 29 marzo 2005 e inizia a giocare a pallacanestro a soli quattro anni nel Jolly Basket Caltana e a tredici passa alla Pallacanestro Vigodarzere. Il suo percorso nelle giovanili passa poi dalla Virtus Padova e dall’UEB Cividale, dove viene aggregato alla prima squadra che vince la serie B nella stagione 2021/22. Nel 2022/23 si traferisce all’APU Udine, giocando nell’Under 19 Eccellenza e facendo anche parte del gruppo della serie A2 ed inoltre gioca in C Silver nella società satellite Udine Basket Club. Nella scorsa stagione passa a Faenza dividendosi tra serie B Nazionale (guadagnandosi sei presenze) e Raggisolaris Academy, dove milita in Under 19 Gold e in Divisione Regionale 1.

Moustapha Ndiaye nasce a Dakar (Senegal) il 30 dicembre 2006 ed è un pivot di 205 cm di grande impatto fisico. La sua avventura italiana inizia nel novembre 2021 nella Juve Pontedera, società da cui la Raggisolaris Academy lo acquista nel 2023. Nel club toscano gioca nella stagione 2022/23 in C Silver con un buon minutaggio e nell’Under 17, raggiungendo le finali Interregionali. Nel 2023/24 è nel roster dei Blacks, debuttando in B Nazionale con 2 tiri liberi segnati, e tra i protagonisti dell’Under 19 Gold e della Divisione Regionale 1 della Raggisolaris Academy.

“Sono molto contento ed entusiasta dell’opportunità che mi è stata concessa per la prossima stagione – afferma Giacomo Naccari -. Cercherò di giocarmi al meglio le mie chance per avere spazio e per dare il mio contributo in questo importante progetto basato sui giovani”.

“Sono felice e fiero di essere nei dieci del roster dei Blacks – afferma Moustapha Ndiaye – e non vedo l’ora di giocare e di disputare un grande campionato. Sono molto motivato e sfrutterò al meglio questa occasione per crescere e migliorare al fianco di giocatori da cui potrò imparare tanto”.

Luca Del Favero

Capo Ufficio Stampa Blacks Raggisolaris Faenza