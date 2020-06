SERIE B UFFICIALE – Nardò rinnova in cabina di regia: Burini è ancora granata

La Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò rinnova l’accordo con Federico Burini. Il playmaker di Perugia vestirà granata anche nella prossima stagione, dopo essersi messo in evidenza con 104 assist e 227 punti in 23 presenze nell’annata da poco in archivio, attestandosi al secondo posto tra i top scorer granata e con un 28% di media da tre.

Classe ’93, 191 cm per 83 kg, Burini era giunto in granata nella scorsa estate da Civitanova Marche. “Ciò che mi ha convinto a restare – dichiara il play – è il non aver portato a termine il lavoro della passata stagione, ciò che ci eravamo prefissati ad inizio stagione è rimasto incompiuto. La nostra idea dovrà essere quella di continuare col lavoro iniziato nell’agosto del 2019 e magari fare ancora meglio. Mi son trovato molto bene con la società, l’allenatore e lo staff tecnico, coi tifosi e con la gente di Nardò, per questo ringrazio il patron Durante per la possibilità di restare che mi ha concesso. Per come la vedo io, la scorsa stagione è stata positiva in virtù di un girone d’andata al di sopra delle aspettative, poi nel ritorno l’andamento è stato altalenante a causa di svariati infortuni che hanno portato ad un riposizionamento in classifica, ma resto dell’idea – conclude Burini – che ci aspettava un finale di stagione con delle soddisfazioni”.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò