SERIE B UFFICIALE – Nelson Rizzitiello nuovo team manager di Jesi

Dal parquet alla scrivania! L’Aurora Basket comunica di aver inserito nello staff operativo della prima squadra Nelson Rizzitiello, con l’incarico di Club Manager. Preso atto della decisione assunta da Nelson di concludere la propria carriera da giocatore, la società ha colto la palla al balzo per offrirgli il ruolo di Club Manager lasciato vacante durante la scorsa stagione da Michele Maggioli. Nelson entrerà nello staff aurorino con l’incarico di Club Manager, figura di raccordo tra società e squadra, mettendo a disposizione la sua pluriennale e consolidata esperienza di parquet, con l’obiettivo di trasformarla in efficienza nel nuovo ruolo societario.

“Sono molto contento di intraprendere questa nuova esperienza – il commento di Nelson Rizzitiello – in un mondo, come quello del basket, che ormai fa parte della mia vita . Per oltre vent’anni sono stato un giocatore molto esigente, serio e professionale e grazie a questo ho raggiunto dei traguardi che mi hanno dato delle grandi soddisfazioni. Ringrazio l’Amministratore Unico per l’opportunità che mi sta dando e conoscendomi, so che mi impegnerò con costanza e dedizione per cercare di ottenere, anche in questo nuova veste, degli ottimi risultati per il bene della città di Jesi e dell’Aurora Basket”.

Uff.Stampa Aurora Basket