SERIE B UFFICIALE – Niccolò Petrucci giocherà a Nardò

Prosegue la costruzione del roster in casa Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò. Il nuovo tassello del puzzle granata in vista della prossima stagione è Niccolò Petrucci, guardia, ma anche ala all’occorrenza, classe ’89, 198 cm per 86 kg.

La guardia romana approda a Nardò dopo l’esperienza a Fabriano, chiusasi con una media di 27 minuti giocati, impreziositi da 10 punti e 4 rimbalzi a partita. Uno dei fattori chiave che hanno permesso al club marchigiano di archiviare il campionato in vetta al girone C di Serie B.

Destini incrociati quelli del Toro e di Petrucci, avversari, proprio come Dip, in occasione della storica serie contro Caserta. Anche in quell’annata la guardia viaggiava in doppia cifra di media, quota già raggiunta a Cassino, dove nella stagione 2017-2018 è riuscito a centrare la promozione in A2.

“Sono rimasto colpito dalla piazza granata quando, con la maglia di Caserta, giocai gara 2 dei playoff al “Pala Andrea Pasca”. Il pubblico è caldissimo, – afferma Petrucci – l’organizzazione è al top e c’è tanta voglia di fare bene: è stato semplice scegliere il Toro. Sono pronto a mettermi a disposizione del coach per ogni richiesta, dando il massimo per raggiungere grandi obiettivi con questa maglia”.

Uff stampa Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò