SERIE B UFFICIALE – Nicola Natali torna a casa: sei anni con gli Herons di Montecatini

MTVB Herons Basket annuncia, con grande orgoglio, il ritorno nella sua Montecatini di Nicola Natali, ala di 200 cm, classe 1988, a distanza di 13 anni dalla sua ultima apparizione in rossoblù.

Da casa è partito per muovere i primi passi, debuttando in Legadue nel 2004-05, giovanissimo, e restando in prima squadra per ben 5 stagioni, per poi mettersi in discussione in giro per l’Italia. Ha lasciato stupendi ricordi da Trento a Barcellona Pozzo di Gotto, da Forlì a Casale Monferrato, sino a toccare l’apice del suo percorso con ben 3 annate nella gloriosa Pallacanestro Varese, nella massima divisione. Arriva da Forlì dove, nelle ultime due stagioni, è stato un pilastro dei romagnoli, in serie A2.

Nella seconda serie ha totalizzato 12 campionati, ha fatto parte della Nazionale Sperimentale e delle varie selezioni azzurre giovanili.



Nicola, nato a Firenze il 1° settembre 1988, scende in serie B con un contratto di 4 anni da giocatore e la società ha deciso di offrirgli anche 2 anni da dirigente una volta che avrà appeso le scarpette al chiodo.



Questa mossa ricalca quella del padre Gino che, a fine anni Settanta, scelse di tornare a Montecatini da atleta per poi lanciarsi in una carriera ancora più scintillante da General Manager, tra Montecatini, con l’incredibile scalata dalla D alla serie A1, Roma e Milano. Nicola è il terzo talento della famiglia Natali ad aver sfondato nel mondo del basket: anche lo zio Franco ha giocato ad alto livello tra Virtus Bologna, Pesaro e Rimini, oltre ad entusiasmare il pubblico termale in via Leonardo da Vinci.



Ragazzo sveglio ed intraprendente, tra le curiosità legate a Nicola spicca il suo studio della lingua cinese, è laureato in “Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport” ed ha già avviato un’attività parallela con una propria agenzia di Social Media Management.



Agonista, difensore, duttile, giocatore di cuore, con un ottimo tiro da fuori: caratteristiche che si sposano perfettamente con la filosofia di pallacanestro di coach Barsotti che si gode il grande colpo di mercato.

Sposato con Carlotta, ha un bambino, Giovanni, di 3 anni.

Dichiarazione di Andrea Luchi, Presidente di MTVB Herons: “Il ritorno a casa di Nicola è emozione purissima. Ho iniziato la mia carriera nella pallacanestro nella scia del padre Gino, che considero uno dei miei maestri e che è stato fondamentale in questa trattativa, ed oggi si chiude un cerchio. Sono strasicuro che Nicola scriverà la storia della nostra società, prima in campo e poi dietro alla scrivania. Benvenuto di cuore nella famiglia MTVB Herons!”.



Carriera

2021-22 Pallacanestro Forlì 2015 (Serie A2)

2020-21 Pallacanestro Forlì 2015 (Serie A2)

2019-20 Pallacanestro Varese (Serie A)

2018-19 Pallacanestro Varese (Serie A)

2017-18 Pallacanestro Varese (Serie A)

2016-17 Junior Casale Monferrato (Serie A2)

2015-16 Junior Casale Monferrato (Serie A2)

2014-15 Junior Casale Monferrato (Serie A2)

2013-14 Barcellona Pozzo di Gotto (Serie A2)

2012-13 Fulgor Forlì (Legadue)

2011-12 Fulgor Forlì (Legadue)

2010-11 Aquila Trento (A Dil)

2009-10 Aquila Trento (A Dil)

2008-09 RB Montecatini Terme (A Dil)

2007-08 RB Montecatini Terme (Legadue)

2006-07 RB Montecatini Terme (Legadue)

2005-06 RB Montecatini Terme (Legadue)

2004-05 RB Montecatini Terme (Legadue)

