SERIE B UFFICIALE – Nicolò Basile firma con la Real Sebastiani Rieti

SSD Real Sebastiani Rieti Srl comunica di aver sottoscritto un contratto, con scadenza 30 giugno 2021, col play-guardia Nicolò BASILE.

LA CARRIERA

Nicolò Basile è nato ad Altamura il 4 gennaio 1995 e cestisticamente è cresciuto nelle giovanili della Fortitudo Bologna, una rampa di lancio che gli ha permesso successivamente di vestire le maglie di Forlì e Verona, di essere protagonista nel biennio di Pesaro (è stato anche capitano delle Vuelle), prima di difendere i colori della Virtus Roma. In estate il suo approdo al Ruvo di Puglia (B gir. D2) dove ha giocato fino alla scorsa settimana viaggiando a 8,5 ppg, con 3 rimbalzi e 2,5 assist ottenendo un High Score di 17 punti contro Catanzaro.

DICHIARAZIONI

“È stata una trattativa-lampo, maturata nelle ultime ore, ma nonostante la celerità delle operazioni, non è stato difficile trovare l’accordo. Di questo ringrazio anche la società di Ruvo di Puglia che mi ha permesso di “uscire”, ma da questo momento in avanti testa sulla nuova avventura perché l’obiettivo da raggiungere è ormai noto a tutti. So di arrivare in una piazza ambiziosa, tradizionalmente affezionata al basket e rimettere piede al PalaSojourner, dove ho già giocato in passato da avversario, sarà senz’altro un’emozione unica. Entro in punta di piedi in un roster già ben collaudato e sono a completa disposizione dello staff tecnico per poter dare il mio contrbuto sin da subito”.

Basile ha scelto la maglia numero 0.

