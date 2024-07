SERIE B UFFICIALE – Nicolò Castellino è la seconda new entry di Piombino

Prosegue il rinnovamento in casa gialloblu, con Nicolò Castellino, che è una guardia di 193 cm per 90 kg, nato a Cuneo il 7 marzo del 2002.

Esterno dotato di ottima fisicità e molto valido in entrambi i lati del campo. Quando ha avuto spazi ha segnato moltissimo in tutte le categorie che ha frequentato, ma ha una buona visione del gioco e quindi è capace anche di mandare a segno i compagni. In difesa grande reattività ed esplosività, che gli consentono di incidere anche ai rimbalzi e di difendere efficacemente. Arriva sul promontorio con tanta voglia di tornare protagonista in categoria, dopo le esperienze in quella superiore.

LA CARRIERA

Nei primi anni gioca nelle formazioni giovanili locali, vincendo peraltro tre campionati giovanili. A soli 15 anni arriva il debutto fra i senor, in C silver, mettendosi subito in grande evidenza, con quasi 15 punti di media. L’anno successivo è al Moncalieri in C gold e non marca il passo, ma si conferma, sfiorando la doppia cifra. Nel 2019/20 col Campus Piemonte, sempre in C gold si supera, con 15,3 punti di media e colleziona anche 6 presenze in A2 con Torino. Nel 2021/22, a 19 anni, continua la sua scalata e va al Langhe e Roero in serie B. Coi langaroli a fine stagione viene eletto come miglior under dell’intera serie B, chiudendo la stagione con 12,4 punti, 5,8 rimbalzi di media e 2,4 assist, tirando col 35% da tre e trascinando i suoi ai playoff. In quella stagione, incrocia i gialloblu, segnando 12 punti all’andata e 21 nel match di ritorno. Le sue prestazioni richiamano l’attenzione di Casale Monferrato in A2 e lì nel 2022/23 A2 si ritaglia, nella prima parte di stagione 11’ di media sul parquet. A metà stagione passa a Faenza in B, 15 presenze, con 14’ di media, con 3 punti, 2 rimbalzi e 2 assist, arrivando coi romagnoli fino alle semifinali playoff. Nell’ultima stagione torna a Casale in A2, 29 presenze, ma con minutaggi ridotti, visto la presenza di due americani nel suo ruolo.

Le parole di Nicolò:

“Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura a Piombino, una piazza molto calorosa, con una tifoseria che fa invidia a tante società. Ringrazio coach Zanchi e la società per la fiducia e cercherò di portare e mettere a disposizione della squadra tutta la mia energia e la mia voglia di crescere ogni giorno! Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra, ci vediamo presto Piombino!!!”

UFF.STAMPA BASKET GOLFO