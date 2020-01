SERIE B UFFICIALE – Nicolò Gatti è un nuovo giocatore della Elachem Vigevano

La SSD Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 S.r.l. comunica che Nicolò GATTI è un nuovo giocatore della ELACHEM e vestirà la maglia gialloblù nel Girone di Ritorno del Campionato di Serie B “Old Wild West” 2019/2020.

Nicolò GATTI è nato ad ACQUI TERME (AL) il 30/12/1991 ed è una Ala Grande di 196 cm.

GATTI è cresciuto cestisticamente nel Settore Giovanile del DERTHONA BASKET (la Squadra della vicina TORTONA, che attualmente milita nel Campionato di Serie A2).

Le sue prime apparizioni tra i professionisti sono nel Campionato di SERIE C DILETTANTI 2010/2011, proprio con la maglia del DERTHONA, che indosserà anche l’anno successivo nel Campionato ridenominato DNC (Divisione Nazionale C).

Nella Stagione 2012-13 passa in prestito alla EXPO INOX MORTARA (DNC), per poi ritornare l’anno successivo al DERTHONA che, nel trattempo era stato promosso in DNB (Divisione Nazionale B).

Nel Campionato 2014/2015 si trasferisce definitivamente alla GESSI VALSESIA (Serie B), con la quale disputerà 4 Campionati consecutivi, diventandone anche il Capitano e viaggiando su una media di quasi 16 punti, 8 rimbalzi e 3 assist a partita.

Nel Campionato 2018/2019 lascia BORGOSESIA per accasarsi alla RISTOPRO JANUS FABRIANO (sempre in Serie B “Old Wild West”, ma nel Girone C) risultando uno degli uomini chiave nel raggiungimento della terza piazza nel Girone.

Proprio per questo motivo, GATTI era stato convintamente riconfermato da FABRIANO anche per il Campionato di Serie B “Old Wild West” 2019/2020.

Purtroppo però, in fase di preparazione, Nicolò è stato vittima di un infortunio alla spalla che gli ha impedito di disputare la prima parte del Campionato in corso con la maglia biancazzurra.

Giocatore completo tecnicamente, fa dell’altruismo e dell’intelligenza il suo cavallo di battaglia; alle ottime capacità di gioco in post basso, abbina una buona mano per colpire dalla media e lunga distanza.

Nello scorso Campionato Nicolò ha giocato 28 gare con una media di oltre 30 minuti a partita, segnando quasi 13 punti per gara (con un “high score” di 32 punti contro la NUOVA PALLACANESTRO NARDO’), dispensando più di 2,5 assist e recuperando 5 rimbalzi.

Diamo dunque il BENVENUTO in gialloblù a Nicolò!

