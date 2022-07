SERIE B UFFICIALE – Nicolò Gatti secondo innesto della Rucker

Arriva da Vigevano il secondo volto nuovo per la prossima stagione della Rucker.

Si tratta di Nicolò Gatti, ala di 196 cm per 96 kg, classe 91 e nativo di Acqui Terme (AL).

Nicolò gioca le giovanili tra Casale e Tortona, la prima esperienza senior in C2 è a Serravalle Scrivia. La C1 la gioca con Tortona con cui, dopo due anni, raggiunge la B. Poi il ritorno a Mortara dove coglie la seconda promozione in B a cui segue, in maglia Tortona, la terza promozione sempre in serie B. Seguono quattro anni a Valsesia, una stagione e mezza a Fabriano e due anni e mezzo con Vigevano.

“Mi piace passare la palla ai compagni, specie dal post basso. Posso giocare fronte e spalle a canestro, attacco il ferro quando serve ma il passaggio ad un compagno libero è un’opzione che ha sempre caratterizzato il mio gioco. Sono quello che viene definito “uomo squadra”.

Ho accettato la proposta della Rucker per tre motivi. 1. Tutti quelli che hanno avuto esperienze con questa realtà me ne hanno parlato in maniera entusiasta. 2. C’è ambizione di fare qualcosa di importante, il Presidente me lo ha sottolineato. Due sole promozioni renderanno le cose difficili ma affascinanti 3. Il coach mi ha subito dimostrato grande determinazione. È stata di conseguenza una trattativa lampo, fiducia massima dal primo contatto”.

Ufficio stampa Rucker