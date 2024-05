SERIE B UFFICIALE – Nik Raivio rimane a Legnano

Notizia abbastanza scontata, ma ora arriva anche l’ufficialità: Nik Raivio sarà ancora un Knights per la stagione 2023/2024.

L’americano, ormai legnanese, dei Knights, aveva già sposato il progetto biancorosso l’estate scorsa, volendo fortemente il ritorno nella città del carroccio e firmando per due anni, con la rinuncia ad altre offerte anche in serie superiori.

La fedeltà di Raivio non è passata inosservata alla dirigenza dei Knights che hanno colto subito l’occasione di riabbracciare il nativo di Portland nella propria squadra.

Nonostante un infortunio iniziale e una stagione non particolarmente brillante per risultati di squadra, Raivio ha comunque fornito delle ottime prove coronate dal tiro della vittoria contro Avellino, dalla strepitosa gara chiusa con 43 punti contro Caserta e con il titolo di capocannoniere (18.3 punti di media) del girone A della Serie B Nazionale e il secondo posto generale.

Altri record della stagione di Raivio: il titolo di miglior rimbalzata (7.3) difensivo del girone (secondo del campionato di B), la miglior valutazione media (23.7 primo in tutta la Serie B) e la miglior valutazione complessiva (710 primo in tutta la Serie B).

Basilico: “Nik è una certezza e non ci sono stati dubbi su di lui. Abbiamo iniziato a pensare alla nuova squadra partendo dal miglior realizzatore del girone e da una persona che conosciamo bene. Siamo felici che anche lui abbia ancora la voglia e la “fame” di giocare con noi e per noi. Sarà come sempre un piacere vederlo in campo con la nostra maglia”.

Nik Raivio continuerà a vestire la maglia numero 30 dei Knights

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights