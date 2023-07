By

La NPC Sporthub è lieta di accogliere in casa amarantoceleste Marco Bacchin, play di 26 anni, 185 centimetri e 76 chili.

Proviene dalla Pontoni Monfalcone dove nella stagione scorsa ha totalizzato il 74% dai Liberi, il 38% da Tre e il 42% da Due.

“Sono molto contento di poter giocare in una squadra importante come Rieti – commenta Bacchin – spero che insieme potremo toglierci molte soddisfazioni. Ci vediamo in campo, a presto”.

Ufficio Stampa

NPC Rieti