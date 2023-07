SERIE B UFFICIALE – NPC Rieti, ecco la firma di Pietro Agostini

La NPC Sporthub è lieta di annunciare l’ingaggio dell’Ala / Pivot classe ’99 Pietro Agostini. 206 centimetri per 102 chili.

Arriva a Rieti dopo aver iniziato la scorsa stagione ad Imola sponda “Andrea Costa”, terminando poi il Campionato tra le file della Libertas Livorno con una media di 7,22 punti a partita, 5,28 rimbalzi e 0,44 assist.

“Sono veramente entusiasta di venire a giocare in una società di spessore come la NPC Rieti, con obiettivi di successo e in una piazza storica della pallacanestro in Italia. Non vedo l’ora di sentirla casa mia e di iniziare questa bellissima avventura che sono certo porterà moltissime soddisfazioni a tutti. Ci vediamo presto in campo” – commenta il neo acquisto amarantoceleste.

Ufficio Stampa

NPC Rieti