SERIE B UFFICIALE – NPC Rieti firma Markovic

Ruolo Guardia, 23 anni, serbo, 197 centimetri per 88 chili di peso. Stiamo parlando di Nikola Markovic, è lui il terzo colpo del mercato amarantoceleste.

Proveniente da Omegna, Nikola Markovic la scorsa stagione si è fatto notare per le buone percentuali:

– 68% dai Liberi

– 57% da Due

– 46% da Tre

“Sono molto contento di aver ricevuto la chiamata di una società importante come la NPC Rieti. Con coach Francesco Ponticiello ho già lavorato due anni e ci conosciamo molto bene. Non vedo l’ora di arrivare in Città e conoscere i compagni, lo staff, i dirigenti e i tifosi che aspetto al PalaSojourner per vincere insieme” – dichiara Markovic.

