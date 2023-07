SERIE B UFFICIALE – NPC Rieti ingaggia Del Sole

Il sesto innesto in casa NPC è il 23enne Leonardo Del Sole, Ala / Centro di 200 centimetri e 86 chili di peso.

Nell’ultima stagione ha militato a Pescara e Bisceglie.

Le seguenti statistiche si riferiscono alle partite giocate in Abruzzo, dove ha totalizzato il 71% ai Liberi, il 43% da Due e il 26% da Tre.

“Sono molto contento di giocare in una piazza come Rieti, anche perché essendo nato qui, e avendoci vissuto i primi anni della mia vita, sarà come un ritorno a casa. Non vedo l’ora di conoscere lo staff e i miei compagni di squadra. Sono molto motivato e darò il massimo. Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo presto al PalaSojourner”.

