SERIE B UFFICIALE – Nuovo arrivo in casa Sant’Antimo, ecco l’ala under De Meo

La PSA Sant’Antimo è lieta di annunciare l’accordo con il giovane atleta Gianluca De Meo, ala-grande di 203 cm classe 2000. Nativo di Mondragone e cresciuto cestisticamente tra la locale Virtus Sinuessa e il Casapulla, Gianluca a 20 anni può già vantare un curriculum ricco di esperienze: a 15 anni la prima avventura in un campionato senior con il S.Michele Maddaloni in B, poi nel 2016-17 il passaggio in C Gold laziale dove ha giocato con la maglia del Formia Basketball, quindi il ritorno in Campania alla Scandone Avellino. In due stagioni in biancoverde ha giocato i campionati giovanili d’Eccellenza ed è andato spesso in panchina con la prima squadra sia in A1 che in Fiba Champions League. Nel 2018-19 è anche in doppio tesseramento con il Basket Club Irpinia con cui ha già affrontato la nostra PSA in C Gold.

L’ha ritrovata da avversario anche l’anno scorso, in B, prima con la maglia del Formia e poi con quella dello Scauri, con cui aveva firmato a gennaio e con cui stava producendo 4 punti e 4 rimbalzi di media prima della sospensione del campionato.

“Sono davvero contento per questa nuova opportunità – dice Gianluca – so che il coach mi seguiva da tempo e non vedo l’ora di poter lavorare con lui. Si sta delineando una squadra interessante che ha tutto per fare un campionato brillante e togliersi le sue soddisfazioni. Io dal canto mio spero di poter crescere e migliorare allenandomi e giocando con compagni di grande esperienza come Biagio Sergio, un veterano della categoria da cui posso imparare tanto”.

“Gianluca arriva a Sant’Antimo in un momento importante della sua carriera – dice coach Enzo Patrizio – sono sicuro che potrà essere prezioso per noi e allo stesso tempo che lo saremo noi per lui e per la sua crescita di giocatore. Deve diventare un #4, definire il suo ruolo e acquisire una dimensione tattica che poi si porterà dietro”.

Uff stampa PGS Sant’Antimo