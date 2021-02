SERIE B UFFICIALE – Nuovo rinforzo in casa Palermo, arriva Diego Martino

A ridosso dell’ultimo derby di questa prima fase di campionato il Green Basket Palermo piazza un importante rinforzo di mercato: dalla Puglia arriva infatti Diego Martino, guardia-ala dalla lunga esperienza tra Serie B e Serie C.

Il 27enne torna a calcare il palcoscenico della Serie B dopo le esperienze con Scauri, Ortona e Battipaglia, mentre nell’ultima stagione si è diviso in C Gold tra Lanciano e Lecce, prima della mancata iscrizione di quest’ultima al campionato in corso.

La sua esperienza e la sua qualità saranno un fattore aggiunto importante per la formazione di coach Mazzetti, che in settimana ha lavorato duramente con attenzione in vista del delicato scontro salvezza di domenica a Ragusa.

Uff.Stampa Green Palermo