Secondo talentino in arrivo dalla Serbia: Ognjen Ratkovic è un nuovo Blue Boy.

Conosciamo bene questo classe ’02 dai 186 cm , incrociato spesso da avversario con il Sorriso Azzurro Sant’Antimo due anni fa in C Silver e la scorsa stagione in Gold, accumulando ulteriore esperienza nelle giovanili d’eccellenza di pertinenza e in Serie B con la PSA Sant’antimo.

Non vediamo l’ora di iniziare, a presto Ognjen!

Uff.Stampa Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina