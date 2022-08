SERIE B UFFICIALE – Oleggio annuncia Matteo Guardigli

Con lui blindato il reparto lunghi. L’Oleggio Magic Basket comunica di aver raggiunto un accordo con Matteo Guardigli, ala/centro classe 2003 (202 cm e 100 kg) in arrivo dalla Pallacanestro Forlì, l’unica maglia che ha sempre indossato.

Nato e residente nel capoluogo di provincia il 16 novembre 2003, Matteo inizia il suo percorso sportivo con il nuoto poi a 8 anni la mamma, ex giocatrice in serie A a Cesena, lo convince a provare basket e scocca la scintilla. Il neo Squalo cresce nella società di Forlì, dal 2018/2019 è inserito nel gruppo della serie A2 e oltre ai campionati di categoria giovanile, negli anni gioca anche in C Gold e Silver. Nel 2017 con i compagni conquista l’ottavo posto assoluto alle finali nazionali a Perugia e nella passata stagione, in Under 19 Eccellenza, sfiora per un soffio la qualifica a Ragusa proprio per le finali nazionali.

Il Gm Daniele Biganzoli: “Come da strategia societaria eccoci a presentare un altro giocatore Under, che nonostante la giovane età ha già assaggiato in più stagioni il mondo dei Senior. Matteo è un lungo con fisicità e stazza utili a reggere una categoria come la B, è capace di aprirsi per il tiro da tre. Arriva da un settore giovanile importante come quello di Forlì e avrà spazio e tempo per poter crescere”.

Il neo Squalo: “Mi avevano già parlato di Oleggio, società che punta molto sui giovani, sulla loro crescita individuale, ma anche all’interno del gruppo e per questo sono contento di poter vivere questa esperienza, – dice Matteo – lo staff mi è sembrato da subito molto disponibile e darò il massimo per essere sempre pronto e aiutare i compagni”.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

Mamy OMB