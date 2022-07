SERIE B UFFICIALE – Oleggio conferma Ballarin

Dedizione, tantissima voglia di lavorare per crescere ed essere a disposizione dei compagni. È felice l’Oleggio Magic Basket di annunciare che anche per la prossima stagione 2022/2023 l’ala/centro Gabriele Ballarin, classe 2002, sarà parte del roster della serie B. Una risorsa importante per il reparto lunghi quella del Balla (190 cm e 103 kg), che l’anno scorso è stato punto di riferimento per la squadra Under19 e un elemento su cui poter sempre contare in prima squadra.

Il Gm Daniele Biganzoli: “Siamo felici che Balla abbia scelto di rimanere con noi, conosce già molto bene l’ambiente e siamo sicuri possa essere un valore aggiunto per il gruppo. Ha dimostrato una dedizione esemplare per tutto l’anno, rispecchiando al meglio la nostra filosofia di essere sempre al lavoro con e per i giovani”.

“Sono contento di rimanere a Oleggio perché l’ambiente mi è piaciuto molto e mi sono trovato molto bene sia con lo staff tecnico sia con la società, – dice lo Squalo –

inoltre ho deciso di restare perché penso che continuare l’esperienza con l’Oleggio Basket mi aiuti a migliorare e a continuare a crescere sia dal punto di vista fisico sia tecnico”.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

OLEGGIO MAGIC BASKET