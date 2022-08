SERIE B UFFICIALE – Oleggio conferma Colussa

By

Un percorso nato “in corsa” e che è diventato stretto in pochissimo tempo, anzi così stretto da voler proseguire ancora insieme. L’Oleggio Magic Basket conferma per un altro anno Andrea Colussa, ala grande classe 2000 (202 cm e 97 kg) arrivata alla corte degli Squali nel mese di novembre della passata stagione.

Freschezza, atletismo, lavoro costante in palestra hanno fatto sì che coach Nava e società abbiano deciso di puntare su di lui e anzi dandogli molta più responsabilità.

“Colu si è meritato sul campo questo rinnovo, – dice il coach – è un ragazzo con grandi doti di atletismo, mani buone, piedi ottimi, capacità di comprendere il gioco e far canestro e ha tanta voglia di migliorare. Ha finito bene la stagione, è stato un giocatore chiave nella fase finale e poi nei play out e spareggio. Sono ben contento, di concerto con la società intera, di scommettere su di lui, ha doti fisiche e tecniche che lo possono rendere protagonista della categoria, sarà il nostro 4 titolare e starà a lui riuscire a guadagnarsi quanto più possibile ricambiando la fiducia data”.

Lo Squalo: “Sono molto contento di rimanere a Oleggio, in una realtà che mi è piaciuta e che mi sta dando fiducia. Non vedo l’ora di tornare in palestra a lavorare insieme ai nuovi e vecchi compagni. A presto”.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

OLEGGIO MAGIC BASKET