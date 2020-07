SERIE B UFFICIALE – Oleggio conferma Somaschini e saluta Bertocchi

Terzo tassello confermato. L’Oleggio Magic Basket annuncia la riconferma di Tommaso Somaschini,

play classe 2001. Il giovane atleta, di scuola Robur et Fides Varese, calcherà per la seconda stagione un

palcoscenico nazionale con l’obiettivo di continuare a migliorare dopo il buonissimo esordio,

purtroppo interrotto, nella stagione passata. Con Somaschini si chiude il cerchio degli Squali

confermati.

Le parole del General manager Daniele Biganzoli: «Con Tommaso continuiamo un percorso iniziato la

scorsa stagione con l’obiettivo di farlo crescere e renderlo sempre più pronto per la categoria.

Nonostante la giovane età ha dimostrato carattere e determinazione e siamo certi che potrà dare tanto

alla squadra».

Le parole dello Squalo: «Sono molto felice di giocare ancora a Oleggio, il forte interesse reciproco mi ha

portato a non poter rinunciare a un ambiente ideale per me per poter crescere e migliorare. Poi dopo

un anno così particolare la voglia di ripartire è tanta! Per me quest’anno sarà fondamentale, nella

passata stagione ho preso fiducia poco per volta, ora mi aspetta una fase con più responsabilità

durante la quale dovrò dimostrare il mio valore, accompagnato da tanto lavoro e dedizione. Lottare in

partita al fianco di un capitano come Pilo è solo fonte di motivazione e orgoglio, sia lui sia Olly sono due

esempi e certezze che in squadra vorrei sempre. I nuovi compagni li conosco poco, ma sono convinto

che con una guida come coach Passera riusciremo a trovare la giusta chimica e toglierci soddisfazioni e

far divertire i nostri tifosi».

L’Oleggio Magic Basket comunica che per la prossima stagione 2020/2021 Edoardo Bertocchi non

indosserà più la divisa degli Squali.

E’ un grazie speciale quello che la società desidera rivolgere al pivot classe 1996, che per due anni

interi ha dimostrato di essere davvero legato alla maglia e all’ambiente. A Berto va un grande in bocca

al lupo per il prosieguo della sua carriera.

–

Ufficio Stampa Mamy OMB