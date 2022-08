SERIE B UFFICIALE – Oleggio, il 2006 Francesco Introini “promosso” in prima squadra

Pensare alla prima squadra come un traguardo e allo stesso tempo un trampolino di lancio per il proprio percorso di crescita e la propria carriera. Per questa stagione il ruolo di più giovane in assoluto è tutto suo: Francesco Introini, guardia classe 2006 (194 cm e 88 kg) è ufficialmente nel gruppo della serie B.

Talento, impegno, voglia di arrivare e tanto lavoro hanno di fatto premiato Intro, prodotto del nostro settore giovanile arrivato nell’Oleggio Basketball nell’ultimo anno di settore Minibasket. La società, che crede fortemente in lui, dopo alcune esperienze utilissime alla sua crescita, lo ha richiamato alla “base” per il grande salto: l’esperienza Senior in serie B.

Il Gm Daniele Biganzoli: “Il momento sarebbe arrivato, era solo questione di tempo, e siamo particolarmente orgogliosi che Francesco sia da quest’anno a tutti gli effetti un tassello della nostra serie B. Anche per lui abbiamo pensato a un percorso a lungo termine con l’obiettivo che il ragazzo si inserisca in pianta stabile nel roster e chissà, possa anche andare oltre. Ci crediamo e siamo felici che il primo a crederci sia lui insieme a noi”.

Lo Squalo: “Sono felicissimo di entrare nel mondo dei Senior perché voglio mettermi alla prova a dimostrare quello che valgo; posso crescere tanto perché giocando con gente che ha tanta esperienza e essere allenato da persone come Gianni Nava, Ale Tea e Pilo può darmi veramente tanto. Non vedo l’ora di iniziare”.

