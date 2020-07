SERIE B UFFICIALE – Oleggio Magic Basket dà il benvenuto a Michele Romano

Esordio per lui in un campionato nazionale. L’Oleggio Magic Basket è lieta di annunciare l’arrivo di

Michele Romano, guardia classe 2000, nato e cresciuto a livello cestistico nel Basket Club Trecate.

Primo anno in assoluto in un campionato nazionale, l’atleta ha piacevolmente colpito staff tecnico e

dirigenza per la sua voglia di lavorare, per la sua dedizione e desiderio di mettersi alla prova.

Michele è un ottimo tiratore dalla media e soprattutto lunga distanza, negli anni di C Gold le sue triple

hanno fatto davvero male a numerosi avversari; sempre a disposizione dei compagni, quando serve sa

farsi sentire anche sotto canestro.

Nato a a Novara il 18 aprile, il percorso cestistico del Neo Squalo è legato a un’unica società, il Basket

Club Trecate: qui Michele ha compiuto il percorso delle giovanili fino a meritarsi in un posto in C Gold

per il suo talento e anche per le sue doti umane.

Le parole di coach Franco Passera: «Michele ha espresso punti importanti in C Gold e con la sua

squadra ha anche guadagnato la serie B, non potendola però disputare. Credo e crediamo che abbia

tutte le qualità per misurarsi davvero con un campionato nazionale e siamo contenti possa mettersi

alla prova proprio con noi».

Le parole del neo Squalo: «Sono davvero molto felice di poter giocare il prossimo anno a Oleggio, felice

per la fiducia conquistata di coach Franco Passera e della società e farò del mio meglio per mettermi a

disposizione dei miei compagni. Mi è spiaciuto non poter giocare la serie B con Trecate, che è la società

dove ho sempre giocato, ma questo è un passo importante per me, farà strano non indossare la divisa

trecatese, ma non vedo l’ora di indossare quella biancorossa. Sono anche contento di ritrovare Claudio

Negri, che per me rappresenta il mio “papà” nel basket. Il basket? Mi manca tanto, troppo,

allenamenti, partite e tifosi, non vedo l’ora di ricominciare».

–

Ufficio Stampa Mamy OMB